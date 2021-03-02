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رفع الجلسة العامة للبرلمان والعودة للإنعقاد 14 مارس

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:07 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم
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رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الموافقة، نهائيًا، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الدستورية والتشريعية وهيئة مكتب الخطة والموازنة عن 3 مشروعات قوانين بشأن تعديلات قانون الشهر العقاري، علي أن يعاود للإنعقاد يوم الأحد الموافق 14 مارس من الشهر الجاري.

وينص مشروع القانون على إرجاء العمل بالقانون رقم ١٨٦ لسنة ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى ٣٠ يونيو لسنة ٢٠٢٣.

كما وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والرى، وأرجأ أخذ الموافقة النهائية عليه للجلسة العامة المقبلة لحين إطلاع النواب عليه ودراسته بشكل مفصل.

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