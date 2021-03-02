تعرّف عل ملعب مباراة الحمام والرجاء في ديربي مطروح





ومن المقرر أن يلتقي الحمام مع الرجاء في الجولة الـ 15 يوم الخميس 4 مارس، وكذلك مباراة الحمام والجزيرة بالجولة الـ 16 يوم الخميس 11 مارس بملعب مركز شباب برج العرب.

قررت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني بالإتحاد المصري لكرة القدم بإقامة مبارتي الحمام والرجاء في الجولة الخامسة عشر، وكذلك مباراة الحمام والجزيرة بالجولة السادسة عشر بملعب مركز شباب برج العرب.وجاء قرار نقل المبارتان بناء علي تعليمات أمن مرسي مطروح بإقامة مباريات فرق مطروح مع بعضها خارج المحافظة وبعد حصول الحمام مستضيف اللقائين علي موافقة مسئولي ملعب مركز شباب برج العرب.ويحتل الحمام المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة، بينما يحتل الرجاء المركز السادس برصيد 19 نقطة، ويحتل الجزيرة المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة.