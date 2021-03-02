Advertisements

تعرّف عل ملعب مباراة الحمام والرجاء في ديربي مطروح

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:15 م
بوابة الفجر
Advertisements
قررت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني بالإتحاد المصري لكرة القدم بإقامة مبارتي الحمام والرجاء في الجولة الخامسة عشر، وكذلك مباراة الحمام والجزيرة بالجولة السادسة عشر بملعب مركز شباب برج العرب.

وجاء قرار نقل المبارتان بناء علي تعليمات أمن مرسي مطروح بإقامة مباريات فرق مطروح مع بعضها خارج المحافظة وبعد حصول الحمام مستضيف اللقائين علي موافقة مسئولي ملعب مركز شباب برج العرب.

ويحتل الحمام المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة، بينما يحتل الرجاء المركز السادس برصيد 19 نقطة، ويحتل الجزيرة المركز الرابع عشر برصيد 11 نقطة.

ومن المقرر أن يلتقي الحمام مع الرجاء في الجولة الـ 15 يوم الخميس 4 مارس، وكذلك مباراة الحمام والجزيرة بالجولة الـ 16 يوم الخميس 11 مارس بملعب مركز شباب برج العرب.

أخبار تهمك

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ حوالي 22 ساعة

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ يومين

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ يوم

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يحدد مصير ليونيل ميسي

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ ساعة الا ربع

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ حوالي 21 ساعة

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ ساعتين

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ حوالي 9 ساعات

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 17 ساعة

أبرز قرارات الرئيس السيسي بشأن التسجيل بالشهر العقاري

منذ 36 دقيقة

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 20 ساعة

الجائحة لن تنتهي في 2021.. تحذيرات جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة إشبيلية في كأس الملك

منذ ساعتين و 44 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

02:41 م

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

01:59 م

أبرز قرارات الرئيس السيسي بشأن التسجيل بالشهر العقاري

04:06 م

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

11:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات