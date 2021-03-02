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الأمم المتحدة: عشرات الآلاف من السوريين ما زالوا في عداد المفقودين

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:16 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
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قال محققون تابعون للأمم المتحدة إن عشرات الآلاف من المدنيين السوريين ما زالوا في عداد المفقودين بعد احتجازهم بشكل تعسفي خلال 10 سنوات من الحرب الأهلية في سوريا.

وتعرض آلاف آخرون للتعذيب أو القتل في الحجز، وفقًا لتقرير جديد يعرض بالتفصيل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها جميع الأطراف.

ووصف الضحايا والشهود "معاناة لا يمكن تصورها"، بما في ذلك اغتصاب فتيات وفتيان لا تتجاوز أعمارهم 11 سنة.

ويقول التقرير إن القضية هي "صدمة وطنية" يجب معالجتها.

تعرضت سوريا للدمار بسبب الصراع الذي اندلع بعد احتجاجات مناهضة للحكومة في مارس 2011.

خلف القتال ما لا يقل عن 380 ألف قتيل وتسبب في فرار نصف السكان من ديارهم، بما في ذلك ما يقرب من ستة ملايين لاجئ في الخارج.

واستند تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أكثر من 2650 مقابلة وتحقيقا في أكثر من 100 مركز احتجاز، وهو يوثق الانتهاكات التي ارتكبها كل طرف رئيسي في الحرب.

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مفقودين سوريا حرب جريدة الفجر الفجر

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