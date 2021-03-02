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انجلينا جولي تبيع لوحة "ونستون تشرشل" مقابل 7 ملايين جنيه إسترليني

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:35 م
بوابة الفجر
هديل هاشم
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بيعت لوحة لرئيس الوزراء البريطاني السابق السير "وينستون تشرشل"، كانت مملوكة لأنجلينا جولي، مقابل 7 ملايين جنيه إسترليني في مزاد في لندن.

كان سعر البيع يقرب من أربعة أضعاف أعلى تقدير قبل البيع وحطم الرقم القياسي السابق للوحة تشرشل، والذي كان أقل بقليل من 1.8 مليون جنيه إسترليني.

تم بيع لوحة برج مسجد الكتبية، الذي رسم في مراكش خلال الحرب العالمية الثانية، إلى مشترٍ مجهول.


واستوحى تشرشل، وهو فنان شغوف، الإلهام من المدينة المغربية ورسم أعمالًا زيتية لبرج مسجد الكتبية عقب مؤتمر الدار البيضاء عام 1943.

ومضى في تسليم القطعة النهائية لزميله في زمن الحرب، الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت.

اشترى براد بيت وأنجلينا جولي بعض القطع الفنية الهامة عندما كانا معًا.

وجد العمل طريقه في النهاية إلى يدي الممثلة أنجلينا جولي عندما عُرض للبيع في نيو أورلينز في عام 2011.

كما عرضت لوحتان أخريان لتشرشل للبيع، حيث بلغت قيمة الأعمال الثلاثة مجتمعة 9.43 مليون جنيه إسترليني.

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