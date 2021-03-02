Advertisements

أحمد موسى يكشف الولاء الحقيقي لـ "أردوغان" وعلاقته بالإخوان

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:27 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

انتقد الإعلامي المصري أحمد موسى، تصرف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتجاهله لحادث قطار وقع أمس ببلاده.

 

وأضاف "موسى" خلال برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"ن ديكتاتورية أردوغان ستظهر الفترة القادمة، من خلال تفصيل القوانين وشن حملة الاعتقالات.

 

وأكد موسى أن ولاء أردوغان لجماعة الإخوان الإرهابية، والاخوان وليس للشعب التركي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الاخوان المسلمين اعلامي مصري اردوغان احمد موسى

أخبار تهمك

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة إشبيلية في كأس الملك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ يوم

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 17 ساعة

الجائحة لن تنتهي في 2021.. تحذيرات جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ حوالي 21 ساعة

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ يومين

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يحدد مصير ليونيل ميسي

منذ ساعة و 14 دقيقة

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 20 ساعة

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ ساعتين

عاجل.. بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ أقل من ساعة

أبرز قرارات الرئيس السيسي بشأن التسجيل بالشهر العقاري

منذ 38 دقيقة

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: قطر مولت "أردوغان" بـ 3 مليارات دولار لدعمه في الانتخابات الرئاسية

أحمد موسى: "الديكتاتور أردوغان غير النظام التركي من برلماني إلى رئاسي"

مكرم محمد أحمد: "أردوغان" ماضي وانتهى (فيديو)

أحمد موسى للتونسيين: "خلوا بالكم الطيران التركي بينقل الإرهابيين عبر أراضيكم"

مرشح الرئاسة السابق: ما يحدث في ليبيا احتلال تركي ومصر لن تقبل بذلك

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:00 م

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

02:41 م

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

01:59 م

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

11:39 م

أبرز قرارات الرئيس السيسي بشأن التسجيل بالشهر العقاري

04:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات