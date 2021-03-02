أحمد موسى يكشف الولاء الحقيقي لـ "أردوغان" وعلاقته بالإخوان

انتقد الإعلامي المصري أحمد موسى، تصرف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتجاهله لحادث قطار وقع أمس ببلاده.

وأضاف "موسى" خلال برنامج "على مسؤوليتي" على قناة "صدى البلد"ن ديكتاتورية أردوغان ستظهر الفترة القادمة، من خلال تفصيل القوانين وشن حملة الاعتقالات.

وأكد موسى أن ولاء أردوغان لجماعة الإخوان الإرهابية، والاخوان وليس للشعب التركي.