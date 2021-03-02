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تقارير: أزمة جديدة بين ليفربول ومحمد صلاح بسبب الأولمبياد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أكدت صحيفة "ميرور" الإنجليزية أن هناك بوادر أزمة جديدة بين محمد صلاح مهاجم نادى ليفربول، وإدارة ناديه.


وأوضحت الصحيفة، أن هناك أزمة كبيرة في الطريق بينهما بعدما تم إدراج اسم محمد صلاح فى قائمة منتخب مصر التمهيدية لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية فى طوكيو، على الرغم من أن قادة المنتخب الوطنى لم يتواصلوا مع ليفربول حتى الآن بخصوص هذا الأمر، حيث عنونت فى تقريرها أن هذا الأمر يمثل صداعا فى رأس ليفربول.

 

وسيتم اختيار مهاجم الريدز كواحد من ثلاثة لاعبين تجاوزوا السن والذين سيسافرون إلى اليابان مع فريق تحت 23 عامًا فى يوليو، حيث تقام الألعاب الأولمبية هذا الصيف، والتى تم تأجيلها لمدة عام بسبب جائحة فيروس كورونا- بين الجمعة 23 يوليو والأحد 8 أغسطس.

 

ومن المقرر أن يبدأ موسم 2021/22 فى الدورى الإنجليزى الممتاز السبت 7 أغسطس، ما يعنى أن صلاح قد يغيب عن ليفربول قبل بداية الموسم خلال مباراة واحدة على الأقل فى الدورى الإنجليزى الممتاز.

 

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