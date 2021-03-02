أتلتيكو يتمسك بالصدارة.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الإسباني

يجلس نادي أتلتيكو مدريد على عرش جدول ترتيب الدوري الأسباني الممتاز لكرة القدم برصيد 58 نقطة، متفوقًا على كل من ريال مدريد وبرشلونة.





ويأتي في المركز الثاني نادي برشلونة برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن غريمه التقليدي ريال مدريد.





ويقدم لكم الفجر الرياضي جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني:





1 – أتلتيكو مدريد – 58 نقطة

2 – برشلونة – 53 نقطة

3 – ريال مدريد – 52 نقطة

4 – إشبيلية – 48 نقطة

5 – ريال سوسيداد – 41 نقطة

6 – ريال بيتيس – 39 نقطة

7 – فياريال – 37 نقطة

8 – غرناطة – 33 نقطة

9 – ليفانتي – 32 نقطة

10 – أتلتيك بيلباو – 30 نقطة

11 – سيلتا فيجو – 30 نقطة

12 – أوساسونا – 28 نقطة

13 – خيتافي – 27 نقطة

14 – فالنسيا – 27 نقطة

15 – قادش – 25 نقطة

16- ديبورتيفو ألافيس – 22 نقطة

17- إيبار – 22 نقطة

18- بلد الوليد – 22 نقطة

19- إلتشي – 21 نقطة

20 – هويسكا – 20 نقطة



