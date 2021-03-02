Advertisements

إيهاب جلال يعلن تشكيل المقاصة أمام المقاولون العرب

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي   المقاصة تشكيل فريقه لمباراة المقاولون العرب، المقرر انطلاقها في تمام الخامسة مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 15 للدوري. 

وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: فارس طارق وعاصم سعيد وأحمد مودي وأحمد صبيحة 

خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومحمد مخلوف وشميلس بيكلي 

الهجوم: باولن فوافي وباسم مرسي 

ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأسامة العزب وعبد الله مجدي ومصطفى شبيطة وعماد فتحي وصلاح عاشور ومفتاح طقطق وأحمد عادل "ميسي" ومحمود الغزالي.

أخبار تهمك

عاجل.. بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ أقل من ساعة

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة إشبيلية في كأس الملك

منذ ساعتين و 48 دقيقة

أبرز قرارات الرئيس السيسي بشأن التسجيل بالشهر العقاري

منذ 40 دقيقة

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ يومين

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ حوالي 21 ساعة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ يوم

برشلونة يحدد مصير ليونيل ميسي

منذ ساعة و 16 دقيقة

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 17 ساعة

الجائحة لن تنتهي في 2021.. تحذيرات جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ حوالي 22 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:41 م

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

03:00 م

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

01:59 م

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

11:39 م

أبرز قرارات الرئيس السيسي بشأن التسجيل بالشهر العقاري

04:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات