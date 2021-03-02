إيهاب جلال يعلن تشكيل المقاصة أمام المقاولون العرب

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إيهاب جلال يعلن تشكيل المقاصة أمام المقاولون العرب
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:30 م
محمد جمال
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أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة تشكيل فريقه لمباراة المقاولون العرب، المقرر انطلاقها في تمام الخامسة مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 15 للدوري.
وجاء تشكيل المقاصة كالتالي:
حراسة المرمى: محمود حمدي
الدفاع: فارس طارق وعاصم سعيد وأحمد مودي وأحمد صبيحة
خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومحمد مخلوف وشميلس بيكلي
الهجوم: باولن فوافي وباسم مرسي
ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأسامة العزب وعبد الله مجدي ومصطفى شبيطة وعماد فتحي وصلاح عاشور ومفتاح طقطق وأحمد عادل "ميسي" ومحمود الغزالي.
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