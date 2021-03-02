محافظ بني سويف يُكرًم 90 موظفًا بعد اجتيازهم دورة "الموظف المبدع المحترف"



أعلنت محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، عن تكريم 90 موظفًا من العاملين بالإدارة المحلية، ممن تم تدربيهم وتأهيلهم على العديد من المجالات والتخصصات بإجتيازهم دورة تدريبية بعنوان "الموظف المُبدع المحترف".



وأكدت محافظة بني سويف، في بيان لها، أن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، كّرم عدداُ من العاملين بالإدارة المحلية، بعد اجتيازهم الدورة التدريبية "الموظف المبدع المحترف" التي نظمتها المحافظة خلال الفترة الماضية، وذلك بحضور "بلال حبش" نائب المحافظ، و"محمد جبر" معاون المحافظ، وأعضاء فريق العمل المشرف على تنظيم الدورات التدريبية.



90 متدربًا



وسلم محافظ بني سويف، المكرمين شهادات تقدير والبالغ عددهم 90 متدربًا ممن تم تدربيهم وتأهيلهم على العديد من المجالات والتخصصات مثل: القانون، والإدارة، والأمن القومي، والتواصل الفعال، ومكافحة الفساد، والاقتصاد، والمساءلة الاجتماعية، وإدارة الأزمات، حيث تم تدريبهم على 3 مراحل بواقع 30 فردًا في الدورة الواحدة، والتي عقدت خلال شهور: يوليو وسبتمبر وأكتوبر 2020م.



تطوير الأداء الوظيفي



وقدم محافظ بني سويف، التهنئة للمكرمين، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل من خلال رؤية متكاملة لتطوير الأداء الوظيفي للعاملين بالإدارة المحلية، في إطار التطوير الشامل لمنظومة العمل التنفيذي بالجهاز الإداري على مستوى المحافظة، وبما يتوافق ويتسق مع جهود الدولة، خاصة مع ما تقوم به وزارة التنمية المحلية من دورات تدريبية في هذا المجال.



تدريب العنصر البشري



وأشار محافظ بني سويف، إلى أهمية مرحلة التأهيل والتدريب للعنصر البشري والاستثمار فيه بإعتباره الركيزة الأساسية لمنظومة العمل التنفيذي، وذلك إلى جانب توفير البيئة المناسبة من تجهيزات أحدث وآليات عمل أكثر مرونة، بما يسهم في إحداث التغيير المطلوب في المنظومة لإنجاز أفضل من حيث الوقت والجودة، وبما يحسن من مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.



فريق العمل



كما كرم المحافظ أعضاء فريق العمل المشرف على تنظيم الدورات وهم: محمد جبر معاون المحافظ، وهند أحمد الأمين العام للمجلس الاستشاري للشباب، وأحمد عادل الأمين العام المساعد للمجلس.



مشرفي التدريب



و كرم المحافظ، مشرفي التدريب، هم: شريف حنفي، ومحمد بشير، ونانسي طه، ونيرة نبيل، وأحمد سعد، بجانب تكريم مديري الموارد البشرية والشؤون الإدارية بديوان عام المحافظة، لمساهمتهم في تيسير عقد الدورات بقاعات الديوان العام.

