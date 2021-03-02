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الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته لضم نجم المصري البورسعيدي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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كشف أمير توفيق، مدير التعاقدات بنادى الأهلى، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا حول وجود مفاوضات مع كريم العراقى، الظهير الأيمن لفريق المصرى البورسعيدى.

 

وقال أمير توفيق فى تصريحات صحفية: "الحديث عن التفاوض مع اللاعب غير صحيح، الأهلى لم يفاوض كريم العراقى وأتعجب من حديث البعض عن ذلك".

 

وتابع: "لم نتحرك لضم العراقى ونرفض ربط اسم الأهلى بما يقال بشأن رغبة اللاعب بتجديد عقده أو عدم التجديد".

 

يذكر أن البعض ربط بين رغبة الأهلى فى ضم بديل للاعب محمد هانى، وبين التفاوض مع الظهير الأيمن للمصرى.

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