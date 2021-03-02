انقسام في منتخب مصر حول ضم نجم الزمالك





كشف مصدر مطلع داخل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تطور جديد بشأن إنضمام إمام عاشور لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك إلى معسكر الفراعنة المقبل في مارس الجاري.





انقسام حول ضم إمام عاشور لمعسكر منتخب مصر





وأوضح المصدر أن هناك انقساما داخل الجهاز الفني للمنتخب حول ضم إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، لصفوف الفراعنة خلال معسكر شهر مارس.





وتابع المصدر أن حالة الانقسام بين أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، حول ضم إمام عاشور تأتي بسبب وجود أكثر من لاعب بمركز الوسط المدافع.





وأكمل المصدر أن الجهاز الفني لمنتخب مصر لقيادة حسام البدري، سيراقب أداء إمام عاشور في مباريات الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك المقبلة ببطولة الدوري الممتاز، ودوري أبطال أفريقيا.





وأتم المصدر أن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، قرر ضم إمام عاشور لاعب الزمالك لقائمة الفراعنة، حال تركيزه والظهور بمستوى طيب في الفترة المقبلة.







