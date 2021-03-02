Advertisements

وزير البترول يتابع خطة توصيل الغاز الطبيعي إلى ١,٢ مليون وحدة سكنية وقري حياة كريمة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:37 م
بوابة الفجر
Advertisements
عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل في محافظات الجمهورية.

وتابع الملا خلال الاجتماع معدلات التوصيل الحالية ضمن الخطة الجاري تنفيذها خلال العام المالي 2020 /2021 لتوصيل الغاز الطبيعى الى نحو ١,٢ مليون وحدة سكنية ، حيث تمضي الخطة بمعدلات تنفيذ متميزة تفوق المخطط سواء في مجال تحويل الوحدات السكنية لاستخدام الغاز الطبيعى او مد شبكات جديدة للغاز بالمناطق المستهدفة.

كما استعرض الاجتماع خطة العمل لتنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى للقري ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى ( حياة كريمة) لتطوير القري والنجوع الاكثر احتياجا والخطوات المتخذة لتنفيذ شبكات الغاز الطبيعي بهذه القري و التنسيق الجاري لمد الشبكات بعد الانتهاء من استكمال شبكات الصرف الصحي بالقري التي لم يدخلها ، واكد الملا أن مشروعات توصيل الغاز الطبيعى تعد من اولويات الدولة لتحسين الحياة بهذه القري و توفير خدمات حضارية لسكانها .

وشهد الاجتماع كذلك استعراض تقدم تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمخابز البلدية المدعمة بالتعاون مع وزارة التموين وخطوات استخدام عدادات الغاز الطبيعي مُسبقة الدفع.

حضر الاجتماع الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ومساعده لمشروعات توصيل الغاز الطبيعى للمنازل ورئيس شركة بتروجت و رؤساء الشركات المشاركة باعمال توصيل الغاز من القطاعين والخاص وهي تاون جاس وغاز مصر وغاز الأقاليم وغاز القاهرة وسيناء للغاز وصيانكو ومجموعة طاقة واوفرسيز ومايا جاس وناتجاس والفيوم للغاز .

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزارة البترول قري حياة كريمة شركات الغاز توصيل الغاز لقري حياة كريمة

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ يوم

الجائحة لن تنتهي في 2021.. تحذيرات جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ حوالي 9 ساعات

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ يومين

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. نبأ سار لبرشلونة قبل مواجهة إشبيلية في كأس الملك

منذ ساعتين و 48 دقيقة

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 17 ساعة

برشلونة يحدد مصير ليونيل ميسي

منذ ساعة و 16 دقيقة

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ أقل من ساعة

أبرز قرارات الرئيس السيسي بشأن التسجيل بالشهر العقاري

منذ 40 دقيقة

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 20 ساعة

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عاجل.. حريق هائل بأحد الكبارى بصقر قريش في المعادى (صور)

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

البترول :الانتهاء من توصيل الغاز الطبيعي ل6 مدن جديدة

الملا ومحافظ الجيزة يشهدان إطلاق أول شعلة غاز طبيعى بالعياط

عمال اليومية فى مشروع توصيل الغاز للمنازل صداع فى رأس الوزير

تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي سينعكس على المواطنين في كافة المحافظات

أستاذ هندسة بترول: تحويل 200 سيارة إلى الغاز الطبيعي يوفر للدولة مليون دولار

وزير البترول يتابع المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل والسيارات

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:41 م

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

03:00 م

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

01:59 م

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

11:39 م

أبرز قرارات الرئيس السيسي بشأن التسجيل بالشهر العقاري

04:06 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات