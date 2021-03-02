محافظ الدقهلية ونائبه في جولة تفقدية لمتابعة أعمال المركز التكنولوجى بالمحافظة

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ان المركز التكنولوجى بديوان عام المحافظة يستقبل أكثر من 400 مواطن يوميا للحصول الخدمات المتنوعة وحل مشكلاتهم.



جاء ذلك خلال جولة محافظ الدقهلية التفقدية لاعمال المركز والتى رافقه خلالها هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، واللواء عبد القادر النورى السكرتير العام للمحافظة.



وقد التقى المحافظ بالمواطنين القادمين الى المركز للتقدم بطلباتهم وشكواهم الى الجهات الخدمية المختلفة، واطمأن منهم على مستوى اداء العاملين به، وكانت احدي السيدات من مركز السنبلاوين تشكو استيلاء شقيقها علي قطعة ارض تمتلكها بمساحة 100 متر وإثارة المشكلات معها من قبله هو وأولاده.



وعلي الفور قام المحافظ بالتنسيق مع اللواء رافت الباعث مساعد وزير الداخلية مدير امن الدقهلية لاستقبالها بمكتبه وذلك بمرافقة احد افراد إدارة العلاقات العامة بالمحافظة مصطحبا لها في سيارة خاصة للادارة إلي مديرية امن الدقهلية لاتخاذ اللازم حيال شكواها.



وكانت سيدة اخري تعاني من مشكلة مع التامينأت والمعاشات وعلي الفور استدعي المحافظ مسئول التأمينات والمعاشات للاستماع الي شكوي المواطنة والعمل علي حلها فورا.



كما التقي المحافظ بمواطنة ثالثة متقدمة بشكوي لها مع ادارة التخطيط العمراني بالمحافظة، وكلف المحافظ علي الفور مسئولة التخطيط العمراني بسرعة التجاوب مع مشكلتها والعمل علي حلها فورا.



وقد اكد المحافظ ان انشاء هذا المركز إستهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنى الدقهلية فى كافه القطاعات وسرعة انجاز مصالح المواطنين.



واوضح محافظ الدقهلية ان المركز يقدم كافة الخدمات المتعلقة بالاستثمار والتخطيط العمرانى والشئون الهندسية والمواقف والتنمية البشرية وتيسير الاعمال بالحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لاقامه المشروعات المختلفة هذا بالاضافة الى الخدمات المتعلقة بالشئون الادارية وايضا كل ما يتعلق بخدمات المواطنين من خلال القطاعات الخدمية وقطاعات المرافق والوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء على مستوى المحافظة.





واكد محافظ الدقهلية للقائمين على المركز ضرورة حسن استقبال المواطنين وسرعه تقديم الخدمات لهم بإبتسامة صادقة تبعث الرضا والامتنان فى نفوس المترددين على المركز للحصول على الخدمات، مشيرا ان توجه الدولة هو الحرص الدائم على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة القطاعات تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.





وعلى هامش الجولة تفقد محافظ الدقهلية اعمال التشطيب والتطوير ورفع كفاءة الممر الخلفى لمبنى ديوان عام المحافظة بمدخل 6 والخاص باقسام المعاشات العسكرية وفض المنازعات ووجه المحافظ لسرعة الانتهاء من الاعمال عملا على راحة المواطنين المترددين وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة العمل المستمر من اجل ارضاء المواطنين من خلال سرعة تقديم الخدمات لهم فى كافة قطاعات الخدمات والمرافق.

