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بعد فتح باب الترشح لها.. تعرف على جائزة اليابان للتنمية المستدامة
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:37 م
محمد عوده
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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، عن فتح باب التقدم لنيل جائزة اليونسكو اليابان للتنمية المستدامة لعام 2021.
وتهدف الجائزة إلى مكافأة الجهود المتميزة للأفراد والمؤسسات والمنظمات التي تقوم بأنشطة في مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة.
فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن جائزة اليابان للتنمية المستدامة:
- تقوم الحكومة اليابانية بتمويل جائزة اليابان للتنمية المستدامة.
- تهدف الجائزة إلى مكافأة الجهود المتميزة للأفراد والمؤسسات والمنظمات التي تقوم بأنشطة في مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة.
- كما تهدف الجائزة إلى دعم تنفيذ برنامج العمل العالمي للتعليم من أجل التنمية المستدامة.
- وتساهم الجائزة فى إبراز المشاريع والبرامج المتميزة في مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة ومكافأة القائمين عليها.
- يمكن للراغبين في الترشح التسجيل واستيفاء استمارة الجائزة، والمتاحة باللغتين الإنجليزية والفرنسية على الموقع الإلكتروني: (https:unesco.sharepoint.comsitescommitteesESD-Prize)
- يتم اعتماد الترشيحات من خلال اللجان الوطنية، بحد أقصى 3 ترشيحات لكل دولة.
- يقدم المرشح للجنة الوطنية المصرية لليونسكو ملخصًا للمشروع المقدم لنيل الجائزة، وخطاب ترشيح موجه للجنة.
- ترسل جميع الأوراق المطلوبة على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، ([email protected]).
- آخر موعد لإرسال أوراق الترشح للجائزة 15 أبريل 2021، حتى يتسنى للجنة التربية دراسة الترشيحات المقدمة.
وكانت مصر قد حصدت جائزتين علميتين خلال الأيام القليلة الماضية، حيث حصل الدكتور صلاح عبية، المدير والمؤسس لمركز الفوتونيات والمواد الذكية والرئيس الأكاديمي السابق لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، على جائزة "كوامي ناكروما" للتميز في مجال العلوم الأساسية والتكنولوجيا والابتكار على مستوى إفريقيا.
وهنأ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، الدكتور صلاح عبية، معربا عن سعادته بفوزه بالجائزة، ومؤكدا حرص مصر على تقدير العلم والعلماء ووضع البحث العلمي على قائمة أولوياتها وما تشهده هذه الفترة من طفرة علمية وبحثية حقيقية، نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير البحث العلمي ودعمه بقوة.
وجائزة "كوامي ناكروما" التى حصل عليها عبية تعتبر أعلى جائزة في إفريقيا، وتقدم سنويا لواحد من العلماء الأفارقة الرواد، وتدعم تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في إفريقيا، وتهدف إلى تقدير المتميزين من العلماء ومنح جوائز علمية لكبار العلماء الأفارقة، نظير إنجازاتهم العلمية واكتشافاتهم القيمة، ويعتبر اسم "جوائز الاتحاد الإفريقي كوامي ناكروما للتميز العلمي" تخليدًا لذكرى الرئيس الأول لجمهورية غانا.
كما فازت الدكتورة إلهام محمود، أستاذ علوم البحار والبيئة بجامعة السويس، عضو الأمم المتحدة للجنة الحكومية للتغيرات المناخية، بجائزة الامتياز العلمي "كوامي ناكروما" كأفضل العلماء السيدات لعام 2020 في إفريقيا.
وأشاد وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، بحصول الدكتورة إلهام محمود على الجائزة كأفضل العلماء السيدات في إفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر تضع البحث العلمي على قائمة اهتماماتها، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير البحث العلمي، وتسخر جميع إمكانياتها المتاحة لهم.
وتهدف الجائزة إلى مكافأة الجهود المتميزة للأفراد والمؤسسات والمنظمات التي تقوم بأنشطة في مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة.
فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن جائزة اليابان للتنمية المستدامة:
- تقوم الحكومة اليابانية بتمويل جائزة اليابان للتنمية المستدامة.
- تهدف الجائزة إلى مكافأة الجهود المتميزة للأفراد والمؤسسات والمنظمات التي تقوم بأنشطة في مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة.
- كما تهدف الجائزة إلى دعم تنفيذ برنامج العمل العالمي للتعليم من أجل التنمية المستدامة.
- وتساهم الجائزة فى إبراز المشاريع والبرامج المتميزة في مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة ومكافأة القائمين عليها.
- يمكن للراغبين في الترشح التسجيل واستيفاء استمارة الجائزة، والمتاحة باللغتين الإنجليزية والفرنسية على الموقع الإلكتروني: (https:unesco.sharepoint.comsitescommitteesESD-Prize)
- يتم اعتماد الترشيحات من خلال اللجان الوطنية، بحد أقصى 3 ترشيحات لكل دولة.
- يقدم المرشح للجنة الوطنية المصرية لليونسكو ملخصًا للمشروع المقدم لنيل الجائزة، وخطاب ترشيح موجه للجنة.
- ترسل جميع الأوراق المطلوبة على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، ([email protected]).
- آخر موعد لإرسال أوراق الترشح للجائزة 15 أبريل 2021، حتى يتسنى للجنة التربية دراسة الترشيحات المقدمة.
وكانت مصر قد حصدت جائزتين علميتين خلال الأيام القليلة الماضية، حيث حصل الدكتور صلاح عبية، المدير والمؤسس لمركز الفوتونيات والمواد الذكية والرئيس الأكاديمي السابق لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، على جائزة "كوامي ناكروما" للتميز في مجال العلوم الأساسية والتكنولوجيا والابتكار على مستوى إفريقيا.
وهنأ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، الدكتور صلاح عبية، معربا عن سعادته بفوزه بالجائزة، ومؤكدا حرص مصر على تقدير العلم والعلماء ووضع البحث العلمي على قائمة أولوياتها وما تشهده هذه الفترة من طفرة علمية وبحثية حقيقية، نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير البحث العلمي ودعمه بقوة.
وجائزة "كوامي ناكروما" التى حصل عليها عبية تعتبر أعلى جائزة في إفريقيا، وتقدم سنويا لواحد من العلماء الأفارقة الرواد، وتدعم تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في إفريقيا، وتهدف إلى تقدير المتميزين من العلماء ومنح جوائز علمية لكبار العلماء الأفارقة، نظير إنجازاتهم العلمية واكتشافاتهم القيمة، ويعتبر اسم "جوائز الاتحاد الإفريقي كوامي ناكروما للتميز العلمي" تخليدًا لذكرى الرئيس الأول لجمهورية غانا.
كما فازت الدكتورة إلهام محمود، أستاذ علوم البحار والبيئة بجامعة السويس، عضو الأمم المتحدة للجنة الحكومية للتغيرات المناخية، بجائزة الامتياز العلمي "كوامي ناكروما" كأفضل العلماء السيدات لعام 2020 في إفريقيا.
وأشاد وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، بحصول الدكتورة إلهام محمود على الجائزة كأفضل العلماء السيدات في إفريقيا، مشيرًا إلى أن مصر تضع البحث العلمي على قائمة اهتماماتها، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير البحث العلمي، وتسخر جميع إمكانياتها المتاحة لهم.
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