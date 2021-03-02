تستهدف 1275 منشأة طبية.. كيف تساهم "حياة كريمة" في تطوير القطاع الصحي؟

تواصل الحكومة جهودها من أجل تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات، وخصوصا المتعلقة بالحياة اليومية للمصريين.



ومن بين أحد أهم القطاعات التى تستهدفها المبادرة الرئاسية، القطاع الصحى، الذى تبذل فيه الدولة المصرية جهودا مضنية، من أجل الارتقاء به، كونه قطاعا مهما يتعلق بحياة المصريين، إلى جانب ما عاناه هذا القطاع الحيوى على مدار سنوات طويلة، جعلته يتصدر أولويات عمل الحكومة الحلية للقضاء على الظواهر السلبية التى كان يشهدها قطاع الصحة.



يأتى ذلك استمرارا لجهود الدولة المصرية، للارتقاء بالقطاع الصحى، إذ إنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى حكم البلاد، دائما ما يوجه بالاستثمار فى العنصر البشى، والذى يأتى فى إطار استراتيجية الدولة المصرية لبناء الإنسان المصرى، والتى يأتى فى مقدمتها قطاع الصحة، لا سيما فى ظل الظروف الحالية التى فرضتها جائحة كورونا على العالم.



وفى هذا السياق، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة جهود الوزارة فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وقال رئيس الوزراء إن الحكومة مهتمة بدعم القطاع الصحى فى إطار العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمصريين، والارتقاء بالمنظومة الصحية بمصر، لافتا إلى أن الصحة أحد القطاعات ذات الأولوية ضمن إطار المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، بمبادرة "حياة كريمة " التى تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتستهدف تطوير قرى الريف المصرى، وتحسين ظروف معيشة المواطنين.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز ملامح خطة وزارة الصحة والسكان للمشروعات المقترح تنفيذها ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وكيف تساهم تلك المبادرة الرئاسية فى تطوير القطاع الصحى:



- تستهدف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تهيئة المنشآت الطبية بقرى ومراكز المبادرة، وفق معايير الجودة، استعدادا لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل.



- تستهدف المبادرة الرئاسية 1275 من منشآت خدمات الرعاية الأساسية.



- تهدف المبادرة إلى إنشاء 57 وحدة صحية جديدة.



- وتستهدف المبادرة أيضا إنشاء 40 مركزا طبيا جديدا.



- وتستمر المبادرة فى تقديم خدمات الرعاية الأساسية من خلال 120 مستشفى تكامل، يمكن تمهيدها لتصبح ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى يستهدف ضبط معدلات النمو السكانى.



- من المخطط إنشاء 122 نقطة إسعاف جديدة فى المحافظات داخل نطاق تطبيق مبادرة "حياة كريمة".



- كما سيتم تطوير 276 نقطة إسعاف أخرى.



- وستقوم المبادرة الرئاسية بضخ 240 سيارة إسعاف جديدة، فى إطار المشروع القومى.



- سيتم توفير 510 عيادات متنقلة كقوافل طبية بالتخصصات الطبية المختلفة، لتقديم الخدمة الصحية فى القرى المصرية المستهدفة، داخل نطاق تطيبق المبادرة، بما يستهدف الوصول بالخدمات الصحية إلى المواطنين حتى فى المناطق النائية للتيسير عليهم.