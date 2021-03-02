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عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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حسم الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقفه من عودة عمرو جمال مهاجم الفريق والمعار لنادي طلائع الجيش، خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن موسيماني رفض عودة عمرو جمال إلى الأهلي في الموسم الجديد بعد متابعة له خلال الفترة الماضية.

وأشار المصدر، أن موسيماني تحدث مع جهازه المعاون خلال مباراة الأهلي وطلائع الجيش الأخيرة في بطولة الدوري المصري، وأكد لهم أن طريقة عمرو جمال لا تتناسب مع المارد الأحمر.

وأوضح المصدر، أن موسمياني يرى أن عمرو جمال ليس أفضل من أحمد ياسر ريان، مهاجم النادي والمعار لفريق سيراميكا كليوباترا.

وتضم قائمة مهاجمي النادي الأهلي 4 لاعبين وهم، والتر بواليا، مروان محسن، محمد شريف وصلاح محسن.

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