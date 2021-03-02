نواب التنسيقية يجهزون مشروع قانون متكامل خاص بالأكاديمية الوطنية للشباب

استعرض عدد من اعضاء مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، خلال اجتماع اللجنة التشريعية اليوم، مشوارهم مع الاكاديمية الوطنية للتدريب.









جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة التشريعية ، لمناقشة قانون الاكاديمية للتدريب، بحضور الدكتورة رشا راغب رئيس الأكاديمية.









وقال المستشار ابر اهيم الهنيدي ، رئيس اللجنة التشريعية، إن مجلس النواب يضم مجموعة من الاعضاء خريجي الاكاديمية ، وجميعهم مميزين داخل العمل النيابي ويبشرون باداء دور مهم في خدمة المجتمع.





وقال النائب محمد اسماعيل، عضو تنسيقية شباب الاحزاب ، ان ما حققته الاكاديمية الوطنية للتدريب انجاز تاريخي لمؤسسة عمرها عامين ونصف ، وذلك ليس انجازا في مصر فقط ،ولكنها وصلت العالمية من خلال المشاركة في تنظيم ٨ مؤتمرات ومنتديات شباب عالمية.





واكد اسماعيل ، ان نواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ، لديهم تصور كامل لمشروع كامل للاكاديمية الوطنية للتدريب،لافتا الي ان مشروع القانون جاهز .





وطالب من الدكتورة رشا راغب ، رئيس الاكاديمية بتحديد موعد لعرض القانون عليها ، لمناقشته قبل تقديمه للبرلمان ، مؤكدا ان الاكاديمية الوطنية للتدريب اصبحت حلم للشباب المصري وحاضنة للقيادات الشبابية .





من جانبه قال الدكتور خالد بدوي ، عضو التنسيقية خريج البرنامج الرئاسي، إنه يشعر بالفخر باعتباره احد ابناء الاكاديمية الوطنية للتدريب التي تعد من اهم تجارب الدولة المصرية .





واشار الي ان الدولة اصرت علي نجاح الاكاديمية ، وهو ما تم بتأسيس ذلك الصرح اكاديمي المحترم علي مستوي كافة المجالات ، لافتا الي أن النظرة التقديرية للقيادة السياسية ان من سيتواجد علي رأس تلك الاكاديمية سيكون علي قدر المسئولية ، وذلك ما تحقق بالفعل .





واضاف :" خضنا تجارب عديدة داخل صرح كبير انتمي اليه وأري ان هناك روح داخل جدران الصرح الذي يديره الشباب".





ووجه النائب خالد بدوي ، تساؤلا لرئيس الاكاديمية :ما هي الخطط التي تستهدفها الاكاديمية لشباب الجامعات حيث يسعي جميع الشباب الانضمام للاكاديمية ؟





وتابع : لدينا ٣ مليون شاب في الجامعات هل يتضمن القانون تعاون في هذا الشان داخل الجامعات ؟.













من جانبه قال النائب علاء عصام ، عضو تنسيقية شباب الاحزاب ، ان الاكاديمية الوطنية للتدريب، لم تكتفي بتقديم قيادات شابة فقط، ولكنها قدمت نماذج اخلاقها عالية وسلوكها راقي في التعامل ، فهي تدرب الشباب علي العلم والثقافة يتمتعون بحالة اخلاقية وسلوك محترم وتاهيل حقيقي والثقة بالنفس والقدرة علي العرض .

واكد ان تركيز الاكاديمية علي تدريب الشباب بدءا من سن 15 عاما، يساعد علي تحصين الشباب من أي افكار هدامة .













وفي السياق ذاته اكدت النائبة رشا كوليب ،عضو تنسيقية شباب الاحزاب ، انها فخورة بانها خريجة البرنامج الرئاسي واكاديمية التدريب، وان وجودها هنا كنائبة في البرلمان لدليل علي الاستراتيجيات الحكيمة، التي رسمتها الدولة المصرية في الفترة الماضية لتلك الاكاديمية والتي تعد مصنع القيادات علي مستوي العالم وافريقيا والوطن العربي .





ووجهت تساؤلا لرئيس الاكاديمية :هل هناك تواصل مع الخريجين الاجانب الذين تخرجوا من الاكاديمية ؟ وهل هناك خطة لانشاء رابطة لخريجي الاكاديمية الوطنية للتدريب مثل رابطة خريجي الجامعات ؟.









ومن جانبه قال النائب عماد خليل ، عضو التنسيقية إن الاكاديمية الوطنية دورها مهم ، ويؤكد ثقة القيادة السياسية في تجربة ثرية كان لها اثر كبير في نجاح التجربة.





وتساءل هل سيتم زيادة في البرامج الخاصة للاكاديمية ، وهل التواصل مستمر مع خريجي الاكاديمية ؟ وما هي خطط الاكاديمية في مرحلة كورونا ؟.









أما النائبة غادة علي ، عضو تنسقية شباب الاحزاب والسياسين ، ان نجاح الاكاديمية فخر لنا، واصبحت شغف الملايين من الشباب،خاصة ان الحلم بيكبر ومن كان يعتقد ان الاكاديمية عبارة عن ديكور وجد اعتقاده ليس في محله ، حيث فرض النجاح نفسه علي الجميع .









وتساءلت ما هي المعايير التي يتم علي اساسها الاختيار حتي يطمئن الجميع انه لايتم الاختيار بدون اي محسوبية ؟





واكدت النائبة رشا ابو شقرة ، ان الاكاديمية الوطنية احدثت حالة شغف عند الشباب المصري، متسائلة هل هناك استيراتيجية واضحة لزيادة اعداد الشباب وفتح فروع جديدة في مختلف المحافظات ؟





ومن جانبها قالت النائبة هيام الطباخ ، عضو التنسيقية انها احد خريجي الاكاديمية الوطنية واصبحت مدربة داخلها ، ولمست تحقيق الاكاديمية نجاحات كبيرة حيث وصلت للدعاة في المساجد والتنفيذين ، ولم تتأثر الاكاديمية بكورونا وقامت بالتدريب اون لاين ،وتواصلنا مع فئات عديدة مثل المرأة والاطفال .









ووجهت النائبة نشوي الشريف ،الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لاختياره الدكتورة رشا راغب والدكتورة مايا مرسي ، حيث يؤدين اداء محترم الجميع يشهد به .





واشادات النائبة بمبادرة حياة كريمة لتطوير القري والنجوع والتي اطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي .















