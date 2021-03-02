الموت يفجع الفنانة إليسا.. تفاصيل

أعلنت الفنانة اللبنانية اليسا، عن وفاة عمتها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل التغريدات القصيرة "تويتر".



حيث كتبت اليسا:" اليوم كمان توفت عمتي جاندارك وحمدالله مش كورونا، خلص عمرا بس كانوا مصريين يسجلوها كورونا بس ما قبلنا #الله_يرحما".



وانطلق "بودكاست إليسا" يوم الأربعاء 10 فبراير حصريًا على أنغامي ويتضمّن 12 حلقة تُبَثّ واحدة كل أربعاء. تروي إليسا خلالها ذكريات الطفولة والكثير عن صداقاتها وعلاقاتها الإنسانيّة، إضافةً إلى التحديات التي واجهتها خلال رحلتها الغنائية، كما تبوح بأمور لم يسمعها الناس من قبل.

