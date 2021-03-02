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وكيل "تعليم أسوان" يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بديوان المديرية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:03 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
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فى ضوء توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، وما أسفر عنه اجتماع لجنة الأزمة بديوان المحافظة قام السيد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة صباح اليوم، بجولة تفقدية داخل ديوان المديرية، للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

كما أصدر أمر إدارى، ينبه خلاله على الجميع بعدم دخول العاملين أو المواطنين إلى دواوين المديرية والإدارات التعليمية والمدارس بدون إرتداء الكمامة، وشدد على إدارة وأقسام الأمن بمتابعة التنفيذ وإحالة الغير ملتزمين إلى الشئون القانونية لإتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكيل "تعليم أسوان" يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بديوان المديرية
وكيل "تعليم أسوان" يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بديوان المديرية
وكيل "تعليم أسوان" يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بديوان المديرية
وكيل "تعليم أسوان" يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بديوان المديرية
وكيل "تعليم أسوان" يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بديوان المديرية
وكيل "تعليم أسوان" يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بديوان المديرية
وكيل "تعليم أسوان" يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بديوان المديرية
وكيل "تعليم أسوان" يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بديوان المديرية
وكيل "تعليم أسوان" يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بديوان المديرية
وكيل "تعليم أسوان" يتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية بديوان المديرية

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