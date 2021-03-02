رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب: هناك تعاون كبير بين الوزارات

قال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، ان هناك تعاون كبير بين الوزارات المختلفة سواء الصناعة أو الاستثمار او التموين او الزراعة، مشيرا الى ان هذه الوزارات المتداخلة متعاونة معا بشكل جيد.





واضاف رئيس لجنة الصناعة خلال اجتماع اللجنة لمناقشة بيان وزيرة الصناعة والتجارة بحضور الدكتورة نيفين جامع، إن الوزيرة جاءت ببعض البيانات التي طالبتها اللجنة للاطلاع عليها، مشيرا الى ان اللجنة تسعى بالتعاون مع الوزارة وضع خريطة صناعية للمستثمرين في مصر وذلك من خلال معرفة نوع الاستثمار وتحديد الأسعار المنافسة في الأسواق العالمية.

واوضح رئيس لجنة الصناعة، ان هناك افكار كثيرة من لجنة الصناعة للوزارة خارج الصندوق ستعمل على حل عدد كبير من المشاكل التي تراجع المستثمرين دون اضافة اي أعباء، مشيرا الى ان اللجنة طالبت وزير المالية بقيمة الأرباح التجارية على قطاع الصناعة من الفترة ٢٠١٤ حتى الفترة ٢٠٢٠ لمعرفة قيمة الخسارة.





وشدد معتز ان الفترة القادمة سوف تشهد طفرة وتقدم ملحوظ في الصناعة وذلك من خلال التناغم بين السلطة التشريعية والتنفيذية، مؤكدا انه يثق أن أي وزير يسعى ان تكون بلدنا في احسن حال قائلا: متفاءل بوزير المالية ووزيرة الصناعة.