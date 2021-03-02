القبيصى يتفقد امتحانات الثانى الثانوى.. ويتابع سير امتحانات التعليم الفنى بأسوان



وعلى صعيد آخر أكد السيد وكيل الوزارة أن اليوم انطلقت امتحانات الصف السادس الإبتدائى؛ حيث أدى التلاميذ البالغ عددهم ٢٩٣٢٦ تلميذ وتلميذة امتحان (مجمع متعدد التخصصات) وأكد سيادته انتظام العملية التعليمية اليوم، حيث ساد جو الهدوء والانضباط معظم اللجان.







توجه السيدعبدالكريم لطفى مدير عام التعليم العام إلى مدرسة الشهيد عمرو فريد الرسمية المتميزة للغات بصحارى، لمتابعة سير العملية الامتحانية والاطمئنان على أبنائنا الطلاب، وذلك على خلفية حادث سير وقع على طريق الخزان صباح اليوم مما ترتب عليه تأخر بعض الطلاب فى الوصول للمدرسة لأداء الامتحان، وبناء عليه قرر السيد وكيل الوزارة زيادة وقت الامتحان لجميع الطلاب ربع ساعة (١٥ دقيقة) عن الوقت المحدد، تعويضًا للطلاب وحرصًا على مصلحتهم. وخلال جولته داخل المدرسة، أكد السيد مدير التعليم العام على انتظام الامتحانات بالصفين السادس الإبتدائى والثاني الثانوى.





وقد أسفرت متابعات السادة مديرى الإدارات عن قيام السيد فيصل نعيم مدير إدارة إدفو التعليمية بمتابعة الامتحانات بمدارس (إدفو الثانوية بنين - إدفو الصناعية بنين) بينما قام السيدخالد صالح مدير إدارة دراو التعليمية بمتابعة سير العملية الامتحانية بمدارس (نجع الحجر الإبتدائية - الشيخ ابراهيم الإبتدائية) فى حين تابع سيد برجاس وكيل إدارة نصر النوبة لجان (محمد صلاح الدين الباقر الثانوية - نصر الثانوية الفندقية - نصر الصناعية بنات) وشدد جميع المسئولين على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية؛ وأكدوا انتظام العملية الامتحانية بجميع اللجان.

تفقد السيد الدكتور خالد قبيصى وكيل الوزارة صباح اليوم، غرفة عمليات الصف الثانى الثانوى، حيث أدى طلاب الشعبة العلمية امتحانهم اليوم فى مادة (الأحياء) بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحانهم فى مادة (الفلسفة والمنطق) وذلك فى الفترة من الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحًا طبقًا للجدول المعلن من قِبل الوزارة.وقد نجح معظم الطلاب فى الدخول على المنصة الامتحانية اليوم، وواجه عدد قليل جدًا من الطلاب بعض المشكلات التقنية والتى تم التغلب عليها من أخصائى التطوير التكنولوجى بالمدرسة، ولم ترد للغرفة المركزية أى شكاوى أو مشكلات من الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، كما تمكن طلاب الامتحان الورقى (المنازل والدمج) من حل الامتحانات اليوم فى سهولة ويسر.وبالنسبة لطلاب التعليم الفنى، أكد القبيصى أن اليوم أدى طلاب الصف الثانى (صناعى - تجارى - فندقى - زراعى - مزدوج) وكذلك طلاب الصفين الثالث والرابع بالمدارس المتقدمة امتحانهم اليوم فى مواد تخصصية منوعة حسب الشعبة، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة تم تطبيقها باللجان.