Advertisements

تفاصيل انتحار شاب في نيل ميت غمر بالدقهلية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:09 م
بوابة الفجر
محمد كشك
Advertisements
إنتحر شاب في العقد الثاني من عمره بإلقاء نفسه فى نهر النيل أمام منطقة الحاجبى بميت غمر فى محافظة الدقهلية، لمروره بحالة نفسية سيئة.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية بورود بلاف لضباط مركز ميت غمر من بعض الأهالى بوجود جثة طافية لأحد الأشخاص بمياه نهر النيل أمام منطقة الحاجبى التابعة للمركز.
 
بانتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهرى تم إنتشال الجثة وبالفحص ومناظرتها تبين أنا للمدعو أحمد ال. ع. 28 سنة حاصل على الثانوية العامة، ومقيم بندر زفتى - الغربية، يرتدى ملابسه كاملة وعثر بين طياتها على بطاقة تحقيق شخصية ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وتم نقلها إلى مستشفى ميت غمر العام.
 
بسوال كلا من والده السيد عيدالوهاب 63 سنة بالمعاش ونجله " شقيق المتوفى محمد السيد عبدالوهاب حاصل على بكالوريوس تجارة، ويقيمان بندر زفتى - الغربية.
قررا بأن المتوفى كان يعانى من حالة نفسية منذ حوالى خمسة سنوات لتعثره دراسيا فى كلية الحقوق وخرج من المنزل فجر اليوم تاركا هاتفه المحمول، ولم يتهما أحدا بالتسبب وفاته ولا يشتبها فى حدوثها جنائيا.
 
ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.
 
وتحرى عن ذلك المحضر رقم 794 لسنة 2021 إدارى قسم شرطة ميت غمر، وجارى العرض على النيابة العامة.

أخبار تهمك

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ حوالي 10 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ يومين

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته لضم نجم المصري البورسعيدي

منذ ساعة و 9 دقيقة

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ حوالي 21 ساعة

انقسام في منتخب مصر حول ضم نجم الزمالك

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. مستقبل وطن يتقدم بشكوى ضد إبراهيم عيسى

منذ يوم

الجائحة لن تنتهي في 2021.. تحذيرات جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ 38 دقيقة

أبرز قرارات الرئيس السيسي بشأن التسجيل بالشهر العقاري

منذ ساعة و نصف

عاجل.. بشرى سارة للأهلي قبل مواجهة فيتا كلوب

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

02:41 م

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

03:00 م

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

01:59 م

انقسام في منتخب مصر حول ضم نجم الزمالك

04:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات