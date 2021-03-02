تفاصيل انتحار شاب في نيل ميت غمر بالدقهلية



بانتقال الضباط وقوات الإنقاذ النهرى تم إنتشال الجثة وبالفحص ومناظرتها تبين أنا للمدعو أحمد ال. ع. 28 سنة حاصل على الثانوية العامة، ومقيم بندر زفتى - الغربية، يرتدى ملابسه كاملة وعثر بين طياتها على بطاقة تحقيق شخصية ولا توجد بها إصابات ظاهرية، وتم نقلها إلى مستشفى ميت غمر العام.



بسوال كلا من والده السيد عيدالوهاب 63 سنة بالمعاش ونجله " شقيق المتوفى محمد السيد عبدالوهاب حاصل على بكالوريوس تجارة، ويقيمان بندر زفتى - الغربية.

قررا بأن المتوفى كان يعانى من حالة نفسية منذ حوالى خمسة سنوات لتعثره دراسيا فى كلية الحقوق وخرج من المنزل فجر اليوم تاركا هاتفه المحمول، ولم يتهما أحدا بالتسبب وفاته ولا يشتبها فى حدوثها جنائيا.



ورد تقرير مفتش الصحة يفيد أن سبب الوفاة اسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية.



وتحرى عن ذلك المحضر رقم 794 لسنة 2021 إدارى قسم شرطة ميت غمر، وجارى العرض على النيابة العامة.

إنتحر شاب في العقد الثاني من عمره بإلقاء نفسه فى نهر النيل أمام منطقة الحاجبى بميت غمر فى محافظة الدقهلية، لمروره بحالة نفسية سيئة.تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية بورود بلاف لضباط مركز ميت غمر من بعض الأهالى بوجود جثة طافية لأحد الأشخاص بمياه نهر النيل أمام منطقة الحاجبى التابعة للمركز.