مدير الوطنية للتدريب تقدم مشروع قانون الأكاديمية لمجلس النواب

استعرضت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أمام لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب اليوم، فلسفة مشروع قانون الأكاديمية لتدريب وتأهيل الشباب الذي تقدمت به لمجلس النواب.









وقالت في كلمتها امام اللجنة: "في ضوء مانتطلع إليه من تعاون مثمر وبناء وتكامل للجهود بين مختلف مؤسسات الدولة فإن الأكاديمية الوطنية لتدريب بحكم المادة (١٣٨) من الدستور التي تقضي بحق كل مواطن في تقديم مقترحاته مكتوبة إلي مجلس النواب في اي من المسائل العامة وإعمالآ لحكم المادة (٢٥٦) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتي تقضي بحق كل مواطن في تقديم مقترحاته الي المجلس فيما يتعلق بتعديل القوانين واللوائح وتطوير اي من الإجراءات أو الأنظمة الإدارية أو المالية أو الاقتصادية التي تتبعها أجهزة الدولة

أو الإدارة المحلية أو غيرها.





وتابعت : "يشرفني أن أتقدم لمعاليكم بطلب طرح فلسفة مشروع قانون الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب حيث أن هذا الموضوع من الأمور ذات الأهمية العامة التي تتطلب مناقشتة في أحدي لجان المجلس المختصة كما يتطلب دراسة من القامات القانونية المتخصصة والموجودة في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.









واستعرضت الدكتورة رشا راغب انجازات الاكاديمية خلال عامين ونصف بكل المحافظات مؤكدة ان ذلك ساعد في إعداد بنود القانون









وقالت خلال استعراض "برزينتيشن " حول نشاط الأكاديمية وقرار إنشائها إنه تم بناء الاكاديمية على احدث الطرق التكنولوجية لصناعة قيادات متكاملة.





واكدت راغب أن التدريب قدم لشرائح مختلفة داخل وخارج الدولة من يونيو 2018 حتى الآن ووصل عدد المتدربين إلى 4 آلاف و700 متدرب.





واشارت رشا راغب إلى أن الاكاديمية وأفكار عديدة انبثقت من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.



