عاجل - مجلس الأهلي يدرس التصعيد ضد اتحاد كرة اليد.. طالع التفاصيل

يدرس مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود التصعيد ضد الاتحاد المصري لكرة اليد وذلك فيما يخص استكمال بطولة دوري المحترفين لكرة اليد، المُعلقة من الموسم الماضي 2019 - 2020 بالقائمة القديمة.





وكان النادي الأهلي قد أعلن في بيان رسمي عدم موافقته على قرار الاتحاد المصري لكرة اليد باستكمال بطولة الدوري المصري للموسم الماضي بالقائمة القديمة.





وينتظر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وصول رد من الاتحاد المصري لكرة اليد، على خطابه الذي اعترض فيه على استكمال الموسم الماضي بالقوائم القديمة.





وينوي مسؤولو النادي الأهلي التصعيد ضد الاتحاد المصري لكرة اليد في اللجنة الأوليمبية المصرية، ولجنة فض المنازعات لحفظ حقوق النادي الأدبية والقانونية حال تمسكه بموقفه فيما يخص استكمال مباريات الموسم الماضي.



