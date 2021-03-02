قرارات عاجلة من جامعة سوهاج في وفاة "بن شرقي" بامتحان حقوق



وفي أول رد فعل على الواقعة تداول رواد السوشيال ميديا صور الامتحان رافضين افتراض وفاة أشرف بن شرقي، مطالبين بتوقيع عقوبة على واضع الامتحان، وجمعت التعليقات الرافضة الواقعة بين الأهلوية والزملكاوية.



قرارات عاجلة من جامعة سوهاج



ولاحتواء الموقف اتخذت جامعة سوهاج عدة قرارات أولها إنهاء انتداب أستاذ المادة بعد الخطأ الذى ارتكبه، ومخاطبة رئيس جامعة أسيوط للتحقيق في الواقعة حيث أن الأستاذ منتدب من جامعة أسيوط، كما تم احتساب درجة السؤال للطلاب ولم يتم إلغاؤه.







تعليق عميد كلية الحقوق



فيما علق قال الدكتور حازم عبدالرحمن عبيد، عميد كلية الحقوق- جامعة سوهاج، مؤكدا أنه كان من المفترض على دكتور المادة الاستعانة باسم مبهم وليس باسم أحد المشاهير، مؤكدا أن الدكتور أحمد عبدالموجود، أستاذ القانون الدولي الخاص والواضع الامتحان على خلق.





واقعة غريبة شهدها امتحان الفرقة الرابعة بكلية الحقوق جامعة سوهاج، بعدما وضع أحد الأساتذة امتحان افترض فيه وفاة نجم الزمالك المغربي أشرف بن شرقي.تفاصيل سؤال مادة القانون الدولي الخاصوالسؤال كان عبارة عن الآتي: "أثناء تواجد أشرف بن شرقى المغربى الجنسية والذى يلعب لنادى الزمالك المصرى في مصر والتي يتوطنها زوجته وأولاده، ولهم محل إقامة فيها أصيب بفيروس كورونا المستجد وفقد على إثره حياته تاركا تركة ضخمة".وتابع: "فقامت زوجته وأولاده بافتتاح التركة في مصر وتوزيعها، فظهر أخ للمتوفى كان على مشاكل معه يسمى "أكرم" مقيم في نجع الميره بمركز جهينة محافظة سوهاج منذ أمد بعيد وحاصل على الجنسية المصرية إلى جانب المغربية، وقام برفع دعوى أمام المحكمة المصرية طالب فيها بنصيبه في تركة أخيه المتوفى من زوجته وأولاده، وكان "أكرم" قد اشترى عقارا كائنا بمدينة إبرامه الفرنسية بموجب عقد بيع مسجل من الأخوة "لوك بلوك وكوك" الفرنسيين الجنسية تم إبرامه في ألمانيا، وكان "بلوك" متوطنا فى مصر وله محل إقامة فيها ولكنهم رفضوا تسليمه العقار فقام برفع دعوى أمام المحاكم المصرية.وطالب في دعواه المدعى عليهم الفرنسيين تسليمه العقار الذى اشتراه منهم، وأثناء تواجده في فرنسا تعرف على "نرمين" سوريه الأصل فرنسية الجنسية مقيمة في فرنسا ومتواطنه فيها فتزوج منها في فرنسا، ولكن سرعان ما حدثت بعض الخلافات بينهما نتيجة قيامها بالعمل في أحد المسارح في فرنسا دون علمه، مما جعل "أكرم" يهجر زوجته " نرمين" ويعود إلى وطنه مصر التي يقيم بها، فرفعت الزوجة دعوى تطليق على زوجها " أكرم" أمام إحدى المحاكم المصرية لهجره لها وطلب نفقه لها ولأبنائها ويقيم معها .وفي نهاية السؤال طالب أستاذ القانون الدولي الخاص من الطلاب بحل تلك المشكلة قانونيا، إلا أن الافتراض الغير واقعي تسبب في اتهامات ضده بإثارة التعصب في مصر.اتحاد الأهلوية والزملكاوية ضد الواقعة