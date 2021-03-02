مصرع فتاة وإصابة 11 شخصا بينهم طلاب بإصابات خطيرة فى حادث كوبرى أجا العلوى



وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز و6 سيارات اسعاف الى مكان البلاغ وتبين وفاة خلود خالد 20 سنة واصابة كلا من فتحي البسيوني، 26 عاما بكدمات بالجسم، وهشام عصمت، 35 عاما، بسحجات وآلام في الظهر، ومحمدي أحمد 18 عاما، بكدمات بالجسم، وعبد الرحمن محمود أحمد، 25 عاما، بكسر بالعمود الفقري، واسراء عبد الناصر أحمد، 20 عاما، بسحجات بالجسم وكسر بالكتف الأيمن، وأمل محمود ماهر، 18 عاما، بجرح 15 سم بالرأس واشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد باسم عبد العزيز، 18 عاما بكسر بالعمود الفقري وكدمات بالجسم، فاطمة فتحي خيرت، 18 عاما، بنزيف بالأنف وكسر بالعمود الفقري، روضة رضا عبد الحليم، 21 عاما، بكسر بالذراع الأيمن، وضحى مجدي حسون، 19 عاما باشتباه كسر في الضلوع، واسماء محمود نعيم، 22 عاما، باشتباه كسر بالعمود الفقري.



وتم نقلهم الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعه واخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.

لقيت فتاة مصرعها وأصيب 11 شخصا بينهم طلاب بإصابات خطيرة فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص كانوا يستقلونها بعد عودتهم من الامتحانات على كوبري أجا العلوي فى محافظة الدقهلية أمام قرية النخيل بعد اصطدامه بسيارة نقل.تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لادارة شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص من أعلى كوبري أجا.