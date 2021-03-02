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أمريكا تفرض عقوبات على قائدين عسكريين رئيسيين للحوثيين في اليمن

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
وكالات
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على اثنين من قادة جماعة "أنصار الله" الحوثيين في اليمن.

 

وأشارت الوزارة في بيان لها أنها "فرضت عقوبات على منصور السعدي وأحمد الحمزي القياديين في الجماعة باليمن".

 

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في فبراير الماضي، إلغاء الولايات المتحدة قرار تصنيف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية تنظيما إرهابيا أجنبيا.

 

وأكد بلينكن في بيان حينها، أن القرار يأتي "اعترافا بالوضع الإنساني القاسي" في اليمن، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أصغت إلى تحذيرات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة وأعضاء الكونغرس بشأن تأثير قرار تصنيف الحوثيين على توريد السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود إلى اليمن.

 

وأشار الوزير، إلى أن "واشنطن ستبقي العقوبات المفروضة على كبار قيادات الجماعة، وخاصة عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم، لاتخاذهم خطوات تهدد سلام وأمن واستقرار اليمن".

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