الإصابات تنهال بقوة على نيوكاسل

أعلن نيوكاسل، اليوم الثلاثاء، غياب ميجيل ألميرون وآلان سان ماكسيمان حتى أبريل/ نيسان، بسبب المعاناة من إصابتين في الكاحل والفخذ على الترتيب.





وأصيب هذا الثنائي خلال التعادل 1-1 مع وولفرهامبتون، السبت الماضي.





وخرج ألميرون بين الشوطين بينما استبدل سان ماكسيمان في الدقيقة 63.





وقال نيوكاسل في بيان "خضع اللاعبان لفحوص وسيستمران في مرحلة التأهيل مع الجهاز الطبي للنادي".





ويحتل نيوكاسل المركز 17 برصيد 26 نقطة من 26 مباراة وبفارق ثلاث نقاط عن منطقة الهبوط، علما بأنه يفتقد هدافه كالوم ويلسون للإصابة أيضا.





ويخوض نيوكاسل مباراة مهمة مع وست بروميتش ألبيون، صاحب المركز قبل الأخير، في الصراع على النجاة من الهبوط يوم الأحد المقبل.



