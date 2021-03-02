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الدولي للجودو يهنئ نظيره المصري بتعيين الشهابي مدربا عاما

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:31 م
إسلام الشهابي
إسلام الشهابي
الفجر الرياضي
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هنأ الاتحاد الدولى للجودو نظيره المصرى بمناسبة تعيين اللاعب الأوليمبى وبطل العالم السابق إسلام الشهابي مدربًا عامًا للمنتخب الوطنى الأول للجودو والذى يستعد حاليا للمشاركة فى بطولات الجراند سلام.

وأرسل ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولى للجودو برقية تهنئة إلى المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس الاتحاد المصرى متمنيًا للبطل السابق التوفيق والنجاح فى مسيرتة كمدرب، وأن يحقق المنتخب المصرى نتائج متميزة معه.

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