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عاجل.. الزمالك يتخذ قرارًا هامًا تجاه باتشيكو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:33 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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اتخذ مسؤولو نادي الزمالك قرارا تجاه البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض عقب تعادل الفريق بالأمس أمام نظيره وادي دجلة بدون أهداف.

وفرط الزمالك في نقطتين ثمينتين في مباراة الأمس أمام مضيفه وادي دجلة بالتعادل السلبي معه بدون أهداف في المباراة التي جرت على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر مسؤولو نادي الزمالك تجديد الثقة في المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو واستمراره في منصبه دون النظر للهجوم عليه.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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دجلة باتشيكو الزمالك الترجي

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