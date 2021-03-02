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26 أبريل.. الحكم على المتهمين في قضية "فساد القمح الكبرى"

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:41 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، حجز محاكمة 11 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد القمح الكبرى"، لجلسة 26 ابريل المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة انفراد المتهم الأول (هارب) بتسهيل الاستيلاء على أكثر من 530 مليون جنيه من أموال الدولة لصالح عدة أفراد على رأسهم عبد الغفار محمد السلامونى - نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب (هارب) ومحمد كامل محمد أبو حشيش - مالك شونة أبناء الجيزة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين من الأول حتى الحادى عشر، كونهم موظفين عموميين "أعضاء لجنتى الفرز والاستلام بموجب القرار الوزارى المشترك رقم 64 لسنة 2016 وأمناء عهد صومعة إرم وشونة أبناء الجيزة "سهلوا الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة العامة للصوامع والتخزين" وهى إحدى الجهات العامة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

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