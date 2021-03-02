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انبعاثات الكربون تعاود الارتفاع بعد انخفاضها بسبب الجائحة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:51 م
بوابة الفجر
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 قالت وكالة الطاقة الدولية اليوم، إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية كانت قد انخفضت بنسبة 5.8 في المائة في 2020 عندما أبطأت جائحة كورونا النشاط الاقتصادي لكنها عادت للارتفاع في نهاية العام وتتجه نحو المزيد من الارتفاع.

وقادت الاقتصادات الكبرى زيادة في ديسمبر عندما ارتفعت الانبعاثات بنسبة 2 في المائة عن مستواها في ديسمبر 2019 بسبب زيادة الطلب على الطاقة نتيجة لانتعاش النشاط الاقتصادي.

وقالت الوكالة في تقرير إن الصين أكبر مصدر لغازات ظاهرة الاحتباس الحراري كانت الدولة الوحيدة التي شهدت ارتفاعا في الانبعاثات العام الماضي بنسبة 0.8 في المائة عن مستوياتها في 2019.

وفي الهند ثالث أكبر مصدر للانبعاثات في العالم زادت الانبعاثات عن مستوياتها في 2019 اعتبارا من سبتمبر مع زيادة النشاط الاقتصادي وتخفيف القيود.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي للوكالة “عودة انبعاثات الكربون العالمية للزيادة قرب نهاية العام الماضي تمثل تحذيرا قويا من أن الجهد المبذول لتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة على مستوى العالم ليس كافيا”.

وأضاف “إذا تأكدت التوقعات الراهنة للانتعاش الاقتصادي العالمي هذا العام، وفي ظل غياب تغيرات سياسية كبيرة في الاقتصادات الكبرى في العالم، من المرجح أن ترتفع الانبعاثات العالمية في 2021”.

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