أعرف مكان سيارتك المتهالكة.. محافظة القاهرة تخصص مخازن للسيارات الخردة



- وأحياء الأميرية والنزهة بجسر السويس والبساتين وساحة أحمد زكي بعمارات العبور وحي الخليفة بمنطقة كوبري الملك خالد.





- يتم ضبط السيارات بالتعاون بين إدارة المرور والمحافظة

- في حالة عدم العثور على مالك السيارة يتم بيعها في مزاد.



- وفي حالة التعرف على مالكها يتسلمها بموجب محضر من إدارة المرور.





نفذت محافظة القاهرة خلال الفترة الماضية، العديد من حملاتها، لإعادة الانضباط للشوارع، وظهورها بالمظهر اللائق.وقامت المحافظة بالتعاون مع إدارة المرور برفع العشرات من السيارات المتهالكة بالشوارع، ونقلها إلى مخازن مخصصة فمن الصعب أن يعثر أصحابها على أماكنها.ولم يتمكن الأشخاص من العثور على سيارتهم بعد مصادرتها في المخازن، حيث أعلنت المحافظة عن أماكن المخازن بأحيائها ليسهل على المواطنين إيجاد ممتلكتهم.وفي النقاط التالية نرصد لكم أبرز المعلومات وأماكن حجز السيارات المتهالكة:-- تحفظ السيارات بمخازن أحياء عين شمس وغرب مدينة نصر والوايلي بشارع السبيل بالخزندار.