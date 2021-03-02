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ما هو جهاد الشيطان؟.. الشيخ رمضان عبد المعز يُجيب (فيديو)

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:43 م
بوابة الفجر
شيماء حسن
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تحدث الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، عن جهاد الشيطان، مشيرًا إلى أن الشيطان عدو لا يراه الإنسان، ويجب مجاهدته بكل قوة.

وقال "عبد المعز" خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "الشيطان معندوش هدنة، معاك 24 ساعة الشيطان يأمركم بالفحشاء، ويريد أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء".

وأضاف "الشيطان لا ينام قاعد مركز 24 ساعة يراك وأنت لا تراه، والله سبحانه وتعالى حذرنا في آياته الكريمة من وساوس الشيطان وخطواته ومداخله ومسالكه".

وتابع "الشيطان يعمل مع الإنسان على حاجتين الأول الشبهات والتشكيك في الدين والعقيدة والأصول والفروع والأركان والأوامر، والثاني الشهوات ولابد من التصدي له من خلال تقوية اليقين والصبر للتغلب عليه".

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