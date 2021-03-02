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بدء اجتماع لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بالنواب لمناقشة اشتراطات البناء

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:45 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
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اجتمعت اللجنة المشتركة منذ قليل من لجنتي الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، والإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لمناقشة ودراسة ملف الاشتراطات البنائية الجديدة، ويأتي ذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان.

وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، وافق خلال الجلسة العامة أمس الاثنين، علي إحالة الطلب المقدم من النائبين أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، وعماد سعد حمودة، رئيس لجنة الاسكان والمرافق، بشأن عقد إجتماع مشترك لمناقشة اشتراطات البناء الجديدة.

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