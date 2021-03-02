Advertisements

بعد نقله للمستشفي.. أخر تطورات الحالية الصحية لرضا عبد العال

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:40 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

تعرض رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق لوعكة صحية، خلال الساعات الماضية، تم على إثرها نقله إلى المستشفى.

وكشف أحمد رضا عبدالعال نجل نجم الكرة المصرية، عن أخر تطورات الحالة الصحية لوالده.


وأوضح أحمد في تصريحات صحفية، أن والده يتواجد الآن داخل أحد المستشفيات الخاصة لعمل " قسطرة " بالقلب بعد شعوره بآلام كبيرة خلال الأيام الماضية.

 

وأشار، إلى أن طبيب والده الخاص هو من نصحه بالذهاب إلى أحد المستشفيات من أجل الخضوع إلى قسطرة قلب بعد الآلام الكبيرة التى صاحبته خلال الفترة الماضية.


وطالب نجل رضا عبد العال، الجمهور بالدعاء لوالدى للخروج من هذه المحنة الصحية  .

 

أخبار تهمك

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

الموت يفجع الفنانة إليسا.. تفاصيل

منذ ساعة و 15 دقيقة

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 19 ساعة

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 21 ساعة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ حوالي 22 ساعة

انقسام في منتخب مصر حول ضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

الجائحة لن تنتهي في 2021.. تحذيرات جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار لبرشلونة قبل موقعة إشبيلية

منذ 18 دقيقة

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

ناشيء الزمالك على أعتاب أوروبا

منذ أقل من ساعة

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد نقله للمستشفي.. أخر تطورات الحالية الصحية لرضا عبد العال

منذ 38 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتخذ قرارًا هامًا تجاه باتشيكو

منذ ساعة الا ربع
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

02:41 م

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

03:00 م

عاجل.. الزمالك يتخذ قرارًا هامًا تجاه باتشيكو

05:33 م

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

01:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات