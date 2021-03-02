بعد نقله للمستشفي.. أخر تطورات الحالية الصحية لرضا عبد العال

تعرض رضا عبد العال نجم الأهلي والزمالك السابق لوعكة صحية، خلال الساعات الماضية، تم على إثرها نقله إلى المستشفى.

وكشف أحمد رضا عبدالعال نجل نجم الكرة المصرية، عن أخر تطورات الحالة الصحية لوالده.





وأوضح أحمد في تصريحات صحفية، أن والده يتواجد الآن داخل أحد المستشفيات الخاصة لعمل " قسطرة " بالقلب بعد شعوره بآلام كبيرة خلال الأيام الماضية.

وأشار، إلى أن طبيب والده الخاص هو من نصحه بالذهاب إلى أحد المستشفيات من أجل الخضوع إلى قسطرة قلب بعد الآلام الكبيرة التى صاحبته خلال الفترة الماضية.





وطالب نجل رضا عبد العال، الجمهور بالدعاء لوالدى للخروج من هذه المحنة الصحية .