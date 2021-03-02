Advertisements

السيسي يوجه بتعزيز التعاون مع الخبرات العالمية لتوطين التكنولوجيا الحديثة في مصر

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:49 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
Advertisements
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض الموقف التنفيذي لاستراتيجية تطوير مصانع وشركات الإنتاج الحربي".

وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في جهود تطوير الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، خاصةً في ظل دورها الهام في تنمية الاقتصاد الوطني، والنهوض بالصناعة الوطنية، وكذلك تنفيذ المشروعات القومية المتنوعة على مستوى الجمهورية، فضلًا عن الدور الأساسي في إنتاج وتطوير المعدات العسكرية.

كما وجه السيد الرئيس بالانفتاح وتعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة ذات الخبرات العريقة، سعيًا نحو امتلاك التكنولوجيا الحديثة وتوطينها في مصر، وفتح المجال أمام آفاق جديدة في الصناعة تستند إلى القدرة على الابتكار والتطوير.

من جانبه؛ استعرض المهندس محمد مرسي مؤشرات النشاط الإنتاجي لوزارة الإنتاج الحربي، وملامح الرؤية الاستراتيجية للوزارة خلال الفترة القادمة لتطوير المصانع والشركات التابعة لها، والتي تهدف الى التطوير الشامل للأصول الخاصة بالوزارة من المعدات والقوى البشرية ومنظومات الجودة والتدريب والتسويق لإنتاج معدات عسكرية ومدنية أكثر تطورًا، وسد احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية، وتعظيم المشاركة في خطط التنمية الشاملة للدولة والمشروعات القومية، خاصةً فيما يتعلق بتطوير قرى الريف المصري، بالإضافة إلى إنتاج العدادات الذكية الخاصة بمختلف الخدمات كالكهرباء والغاز الطبيعي والمياه، وكذا تصنيع أوتوبيسات النقل الجماعى الكهربائية، ومعدات الطاقة الجديدة والمتجددة كالألواح الشمسية.

أخبار تهمك

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

انقسام في منتخب مصر حول ضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ حوالي 22 ساعة

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 19 ساعة

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ حوالي 10 ساعة

بعد نقله للمستشفي.. أخر تطورات الحالية الصحية لرضا عبد العال

منذ 38 دقيقة

ناشيء الزمالك على أعتاب أوروبا

منذ أقل من ساعة

خبر سار لبرشلونة قبل موقعة إشبيلية

منذ 18 دقيقة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ ساعة و 17 دقيقة

الجائحة لن تنتهي في 2021.. تحذيرات جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يتخذ قرارًا هامًا تجاه باتشيكو

منذ ساعة الا ربع

الموت يفجع الفنانة إليسا.. تفاصيل

منذ ساعة و 15 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

02:41 م

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

03:00 م

عاجل.. الزمالك يتخذ قرارًا هامًا تجاه باتشيكو

05:33 م

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

01:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات