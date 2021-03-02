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الشهيد الــ(389).. "الأطباء" تنعي أستاذ طب كلى الأطفال بجامعة بنها

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:54 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور نجيب محمد السيد زيادة، استاذ طب كلى الاطفال بجامعة بنها، والذى توفى إثر الإصابة بكوڤيد 19.


وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور نجيب محمد السيد زيادة، الطبيب رقم الــ(389)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.


وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.


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