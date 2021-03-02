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الشهيد رقم (390).. الأطباء تنعى الدكتور كمال لبيب إثر وفاته بكورونا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:57 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
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نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور كمال لبيب كندس، إستشاري الأنف والأذن والحنجرة بمستشفي فرشوط المركزي، والذى توفى إثر الإصابة بكوڤيد 19.

وأضافت النقابة، "خالص العزاء لأسرته الكريمة ونسأل الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء".

وأشارت النقابة ان الشهيد الدكتور كمال لبيب كندس، الطبيب رقم الــ(390)، من الأطباء الذين توفوا بفيروس كورونا منذ بدء جائحة الكورونا وحتى الأن.

وأكدت النقابة ان الأعداد المذكورة للأطباء الذي تم توثيق بياناتهم حتي الان تم التأكد من الوفاة بسبب إصابتهم بفيروس كورونا أثناء العمل، والأتصال بأهلهم للتأكد من خبر الوفاة والاستئذان في نشر النعي.

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