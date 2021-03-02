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ريهام أيمن تبهر متابعيها على "إنستجرام" بإطلالة جديدة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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شاركت الفنانة ريهام أيمن،. جمهورها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"،. صورة جديدة لها.
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وظهرت ريهام أيمن بإطلالة صباحيه و في يدها مشروب و ارتدت نظاره شمس مما اثار اعجاب متابعيها.

كانت ريهام أيمن قد شاركت في بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها الفنان شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس.

يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من شريف رمزي في 15 مايو 2015، واحتفل الفنان شريف رمزي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، بعيد ميلاد زوجته الفنانة ريهام أيمن.

ونشر شريف رمزي مجموعة من الصور له مع زوجته وعلق عليها قائلا: "‏كل سنة وانتي طيبة يا حبيبة قلب روح عمر عقل حياة أحلام قلب كيان مشاعر وجدان حياة قلبي بجد كل سنة وانتي في حضني ومنورة حياتي بحبك قد كل حاجة في الدنيا ربنا يخليكي ليا ولولادك بالمرة". 

وشاركت ريهام أيمن في مسلسل "حكايات بنات" الجزء الأول ﺇﺧﺮاﺝ طارق يخلف، مخرج منفذ حسين شوكت

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