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تعيين الدكتور محمد فكرى خضر نائبا لرئيس جامعة الأزهر

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين الدكتور محمد فكري خضر، رئيس قسم طب الفم وأمراض اللثة بكلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بالقاهرة؛ نائبًا لرئيس جامعة الأزهر لفرع البنات لمدة أربع سنوات.

تدرج نائب رئيس جامعة الأزهر الجديد في التعليم الطبي؛ حيث حصل على بكالوريوس طب وجراحة الفم والأسنان عام ١٩٩٣م، ثم التحق بالدراسات العليا حتى حصل على درجة التخصص الماجستير في قسم طب الفم وأمراض اللثة عام ٢٠٠٠م، ثم استكمل مشواره العلمي في الدراسات العليا؛ حيث سافر إلى جامعة برن بسويسرا وحصل على درجة دكتور في طب الأسنان عام ٢٠٠٣م، ثم حصل على منحة من جامعة جنيف لزراعة الأسنان عام ٢٠٠٤م حتى حصل على درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر عام ٢٠٠٥م، وعين مدرسًا بقسم طب الفم وأمراض اللثة، وتدرج بعد ذلك حتى رقي إلى درجة أستاذ مساعد عام ٢٠١١م، ثم حصل على درجة الأستاذية وهى أعلى درجة علميةعام ٢٠١٦م.

وعين فكري رئيسًا لقسم طب الفم وأمراض اللثة والتشخيص والأشعة آخر عام ٢٠١٦م حتى الآن، وعين نائب رئيس الجامعة الجديد منسقا تعليميا لقطاع كليات طب الأسنان بجامعة الأزهر، ثم عين مديرا لوحدة إدارة الأزمات والكوارث ودعم اتخاذ القرار بالجامعة.
 
شارك نائب رئيس الجامعة في العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وأشرف على عديد من الرسائل العلمية (ماجستير - دكتوراه) وله عديد من المناقشات الخارجية بالجامعات الأخرى، وأحدث تطويرًا كبيرًا في قسمه علميًّا وإكلينيكيًّا في مجال زراعة الأسنان وأجهزة الأشعة ثلاثية الأبعاد والليزر، ودرب كثيرًا من الهيئة المعاونة بالقسم، وكذا طلبة الدراسات العليا في هذا المجال وشارك في العديد من القوافل الطبية المجانيه لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حضر مراسم تسليم القرار لنائب رئيس الجامعة الجديد فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة، والدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه البحري بطنطا، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط، والأستاذ مؤمن متولي وكيل أول الوزارة أمين عام الجامعة.

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