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خبر سار لبرشلونة قبل موقعة إشبيلية
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:00 م
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني تلقى أنباء سارة قبل مباراة أشبيلية في مباراة العودة في الدور قبل النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا في المواجهة التي ستقام على ملعب كامب نو معقل النادي الكتالوني.
وأكدت
التقارير الصحفية أن التدريبات برشلونة شهدت صباح اليوم تواجد النجم الإسباني الشاب
بيدري الذي كان قد تعرض لإصابة أمام أشبيلية يوم السبت الماضي في الدوري الإسباني.
وأفادت
التقارير الصحفية بأنه كان من المتوقع غياب بيدري لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ولكن
النجم الإسباني البالغ من العمر 18 عاماً عاد إلى التدريبات بشكل طبيعي مع المجموعة
وسيتم حسم موقفه غداً.
وأشارت
التقارير الصحفية إلى أن برشلونة خسر مباراة الذهاب بنتيجة هدفين نظيفين ويحتاج للفوز
في مباراة العودة بثلاثية نظيفة من أجل الوصول لنهائي الكأس.
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