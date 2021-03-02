Advertisements

خبر سار لبرشلونة قبل موقعة إشبيلية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:00 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني تلقى أنباء سارة قبل مباراة أشبيلية في مباراة العودة في الدور قبل النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا في المواجهة التي ستقام على ملعب  كامب نو معقل النادي الكتالوني.

وأكدت التقارير الصحفية أن التدريبات برشلونة شهدت صباح اليوم تواجد النجم الإسباني الشاب بيدري الذي كان قد تعرض لإصابة أمام أشبيلية يوم السبت الماضي في الدوري الإسباني.

وأفادت التقارير الصحفية بأنه كان من المتوقع غياب بيدري لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ولكن النجم الإسباني البالغ من العمر 18 عاماً عاد إلى التدريبات بشكل طبيعي مع المجموعة وسيتم حسم موقفه غداً.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن برشلونة خسر مباراة الذهاب بنتيجة هدفين نظيفين ويحتاج للفوز في مباراة العودة بثلاثية نظيفة من أجل الوصول لنهائي الكأس.

أخبار تهمك

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الزمالك يتخذ قرارًا هامًا تجاه باتشيكو

منذ ساعة الا ربع

عاجل - إصابة نجم الزمالك في مباراة وادي دجلة

منذ حوالي 22 ساعة

وزير العدل يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن قانون الشهر العقاري

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

منذ ساعة و 16 دقيقة

بعد نقله للمستشفي.. أخر تطورات الحالية الصحية لرضا عبد العال

منذ 37 دقيقة

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

الجائحة لن تنتهي في 2021.. تحذيرات جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

انقسام في منتخب مصر حول ضم نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وفاة إعلامي شهير بالتلفزيون المصري بسبب كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

الموت يفجع الفنانة إليسا.. تفاصيل

منذ ساعة و 13 دقيقة

حقيقة وجود تقلبات عنيفة.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين وتكشف عن تفاصيل حالة الطقس

منذ حوالي 19 ساعة

ناشيء الزمالك على أعتاب أوروبا

منذ أقل من ساعة

ميدو: عبدالحميد بسيوني أخطأ وموسيماني ذكي

منذ يومين

شوقي غريب يحدد 6 لاعبين كبار في قائمة المنتخب الأوليمبي الأولية للأولمبياد

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:01 م

عاجل.. موسيماني يتخذ قرارًا ناريًا ضد نجم الأهلي المُعار

بعد إلغاء العمرة.. شروط السعودية لأداء فريضة الحج خلال كورونا

02:41 م

عاجل.. ميدو يرد على أنباء مفاوضات بيراميدز مع ساسي

03:00 م

عاجل.. الزمالك يتخذ قرارًا هامًا تجاه باتشيكو

05:33 م

بيراميدز يقترب من خطف صفقة الأهلي والزمالك الذهبية

01:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: هل تطالب «أم على» بعرش العراق؟!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: بالقانون مزايا نواب البرلمان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رؤساء مصر فى العيادة النفسية (2).. عبد الناصر والمهدئات