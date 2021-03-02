مديرة الأكاديمية الوطنية من البرلمان: دربنا 4 آلاف و700 متدربا منذ يونيو 2018

شهدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى، استعراض الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، نشاط الأكاديمية خلال عامين ونصف بكل المحافظات، مؤكدة أنه بناء الأكاديمية تم على أحدث الطرق التكنولوجية لصناعة قيادات متكاملة.



واوضحت المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب، أن التدريب تضمن شرائح مختلفة داخل وخارج الدولة منذ يونيو 2018 حتى الآن، ووصل عدد المتدربين إلى 4 آلاف و700 متدرب، مشيرة إلى أن الأكاديمية وأفكار عديدة انبثقت من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.



ووافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، مبدئيًا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري، بالإضافة إلى نظر 18 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب.