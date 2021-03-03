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تعرف على حالة طقس "الويك إند".. هل يشهد أمطار؟

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:44 ص
أرشيفية
أرشيفية
أحمد القاسم
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كشف مسؤولي هيئة الأرصاد الجوية عن طقس نهاية الأسبوع، في ظل قلق المصريين من سقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة، وذلك في ضوء سعي الهيئة لطمأنة المواطنين بشكل مستمر.

أمطار حتى نهاية الأسبوع
وتشهد الساعات المقبلة سقوط للأمطار الخفيفة في عدد من المحافظات وذلك حتى نهاية الأسبوع، فيما يتغير الحال مع بداية الأسبوع المقبل حيث يكون هناك تحسن كبير في درجات الحرارة وتسود أجواء مناخية جيدة مقارنة بالأسبوع الحالي، بجانب انعدام سقوط الأمطار في مختلف المحافظات مع استمرار طقسًا لطيفًا في جميع الأنحاء.

موعد تحسن الطقس
وفي هذا السياق، كشف وحيد سعودي خبير الأرصاد والتحاليل الجوية أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية وشمال سيناء وشمال الدلتا وبور سعيد حتى صباح الخميس.

وأكد سعودي أن ذروة عدم الاستقرار اليوم الأربعاء ومن مساء الخميس حتى الأحد مع انعدام لفرص سقوط الأمطار وبداية لارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وعودة الشبورة مائية على الطرق فى الصباح الباكر والطقس عمومًا دافئ نهارًا وإن ظل شديد البرودة ليلا.

ظواهر في طقس الخميس
وحسب مسئولي هيئة الأرصاد الجوية، فاشهد البلاد يوم الخميس أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وكذلك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، بحانب شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى وشمال الصعيد.

وبداية من يوم الجمعة حتى الأحد، سوف تشهد البلاد تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

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