"اعتبرته إبنها فغدر بها".. حكاية مُسنة بولاق الدكرور بعد قتلها على يد جارها



وقررت النيابة العامة، حبس المتهم، ٤ أيام، على ذمة التحقيقات.



وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة مسنة مصابة بعدة طعنات داخل شقتها.



انتقل المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور، إلى محل الواقعة، وتبين اختفاء المصوغات الذهبية الخاصة بالمجني عليها، ووجود بعثرة بمحتويات الشقة.



وكشفت تحريات رجال المباحث، أن نجار وراء ارتكاب الجريمة، حيث استغل إقامتها بمفردها، وتردده عليها للعمل بالشقة، وارتكب الجريمة.



تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.







"كانت بتعتبرني زي إبنها"، بهذه الكلمات، وصف المتهم "أحمد" علاقته بجارته "المُسنة" بمنطقة بولاق الدكرور، عندما توغل فكر الشيطان وقرر أن يتخلص منها، طمعًا في مصوغاتها الذهبية.بدأ يخطط المتهم لإرتكاب جريمته، فانتهز فرصة تردده الكثير عليها، لإنهاء بعض أعمال النجارة بشقتها، ولكون السيدة تعتبره إبنها، كانت تعطيه مبالغ كثيرة أكثر من المستحق، لا تعتبره عاملًا، فكانت تقدم له واجب الضيافة.وفي زيارته الأخيرة لها، قرر المتهم أنه جاءت له الفرصة، لفك ضيقته المادية وسرقتها، وكعادته، ذهب الجار "العامل" لشقة السيدة، وفتحت له، وأثناء اعدادها لكوب الشاي، قرر يدخل ورائها لينهي حياتها، فسدد لها عدة طعنات، وبالدلوف إلى غرفتها سرق المصوغات الذهبية، وفر هاربًا.وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بحنوب الجيزة، عن تفاصيل مقتل سيدة مُسنة على يد نجار، حيث اعترف المتهم بارتكابه الواقعة قائلا،" كانت بتعطف عليا ودايما بتديني فلوس"وأفاد المتهم في اعترافاته أمام النيابة، أنه كان يتردد عليها كثيرًا لأنه يقوم بأعمال نجارة بسيطة للمجني عليها، مشيرًا، " أنها كانت بتدفعلي أكثر من المبلغ المستحق لأنها بتعزني"وأفادت تحقيقات النيابة، أن المتهم علم أنها تقطن بمفردها، فبدأ يتردد عليها، للعمل بالشقة، فخطط لارتكاب الجريمة وسرقة مصوغاتها الذهبية.واوضحت التحقيقات، أن يوم الواقعة، ذهب كعادته للعمل بالشقة، فسدد لها طعنات متفرقة بالجسد، وسرق المصوغات وفر هاربًا