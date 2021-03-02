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الموت يفجع المخرج خالد يوسف.. تفاصيل

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:42 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعلن المخرج خالد يوسف، وفاة شقيقه صلاح، اليوم الثلاثاء، حيث كتب عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "رحل شقيقى صلاح.. البقاء لله".

وسبق وأعلن المخرج خالد يوسف، في وقت سابق من فبراير الماضي، تعافيه من فيروس كورونا، مؤكدًا أنه أجرى اختبار "كوفيد 19" وجاء النتيجة سلبية، حيث كتب عبر حسابه الشخصى على "فيس بوك": "بفضل كرم ربنا وعطفه وبفضل دعوات المخلصين لم أشعر بأي معاناة من كورونا وعملت المسحة وطلعت سلبية ومرت بسلام".

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