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وزارة الاتصالات من البرلمان: تنفيذ مشروع باستثمارات بلغت 3 مليارات جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:42 م
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
عبداللطيف هيبة
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قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوى، إن هناك حرص من الوزارة على تبنى أحدث التكنولوجيا العالمية، لخلق مجتمع رقمى متكامل يتم من خلاله بناء الإنسان المصرى، وتطوير قطاعات الدولة المختلفة، بما يسهم فى تحسين جودة حياة المصريين وتحقيق النمو الاقتصادى المطلوب.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت، أنه فى إطار استراتيجية مصر الرقمية التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتم تنفيذ مشروع باستثمارات تبلغ 3 مليارات جنيه لرقمنة الخدمات الحكومية، حيث تم إطلاق 45 خدمة حكومية مرقمنة يتم إتاحتها للمواطنين من خلال أربعة منافذ هى منصة مصر الرقمية، ومكاتب البريد، ومراكز الخدمات الحكومية؛ ومركز الاتصال (15999).

وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن عدد المسجلين على منصة مصر الرقمية قد بلغ منذ اطلاقها وحتى الآن نحو 1.3 مليون مواطن.

ووافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، مبدئيًا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون الموارد المائية والري، بالإضافة إلى نظر 18 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب.

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وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وافق مجلس النواب مشاريع تكنولوجيا المعلومات مشاريع الاتصالات

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