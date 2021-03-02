موعد مباراة ريال مدريد وأتالانتا في إياب دور الـ16 بدوري الأبطال





يستعد فريق ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره فريق أتالانتا الإيطالي يوم الثلاثاء المقبل 16 فبراير ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.





وستلعب مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره أتالانتا يوم الثلاثاء المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ألفيردو دي ستيفانو.





وستذاع مباراة فريق ريال مدريد ضد نظيره أتالانتا يوم الثلاثاء المقبل في بطولة دوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD".





يذكرا أن مباراة ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا بين فريق ريال مدريد وأتالانتا قد انتهت بفوز الملكي بهدف نظيف.



