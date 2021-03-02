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بيان عاجل من إدارة الزمالك.. طالع التفاصيل

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، بيانًا شديد اللهجة، بسبب الواقعة المؤسفة التي شهدتها كلية الحقوق بجامعة سوهاج حيث عمد الدكتور أحمد عبد الموجود أستاذ القانون الدولي لاستفزاز جماهير الزمالك بوضع سؤال بامتحان الفرقة الرابعة يسئ للاعب المغربي أشرف بن شرقي في واحدة من أبشع صور التعصب البغيض حيث نسج قصة خيالية بإصابة اللاعب بفيروس كورونا ووفاته وادعاء أمور بعيدة كل البعد عن الحقيقة.

وتؤكد اللجنة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها أن تحفظ حقوق النادي وجماهيره ومنتسبيه، ومن بينها تقديم بلاغ للسيد المستشار النائب العام وكذلك مخاطبة وزير التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات وجامعة سوهاج لاتخاذ ما يلزم نحو مساءلة المسئول عن تلك الواقعة مما يكفل عدم تكرارها مستقبلا لاسيما أن الدولة تبذل قصارى جهدها من أجل تنقية الساحة الرياضية من التعصب من خلال إطلاق العديد من المبادرات في هذا الشأن .

وإذ تؤكد إدارة النادي استياءها التام مما حدث، وتطالب اللجنة باعتذار رسمي من الجامعة للاعب والنادي والتنديد بما حدث، وكذلك التحقيق مع كافة الجهات المسئولة عما حدث.

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حقوق سوهاج بن شرقي الزمالك اخبار الزمالك إدارة نادي الزمالك

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