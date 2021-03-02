المستشار الثقافي بروسيا يكشف تفاصيل تكريم أبناء مصر الحاصلين على براءات اختراع

قال الدكتور محمد الجبالي، المستشار الثقافي لمصر في روسيا، إن السفير إيهاب نصر، سفير مصر في روسيا الاتحادية، قام بتكريم المتميزين من أعضاء البعثة التعليمية في روسيا من أصحاب براءات الاختراعات، ومن قاموا بنشر أبحاث علمية في مجلات ودوريات علمية مرموقة خلال عام 2020.



وأضاف "الجبالي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي علاء خليل، ببرنامج "حبايب مصر"، المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن سفير مصر في روسيا يحرص على متابعة كافة أجهزة الدولة لأبنائها الدارسين والمبتعثين في الخارج، مشيدًا بالإسهامات العلمية التي حققها أعضاء البعثة التعليمية المصرية في روسيا، وداعيًا إياهم لمواصلة هذا الجهد المرموق.



وتابع: "قام سفير مصر في روسيا السفير إيهاب نصر بتوجيه الشكر إلى عدد من الأطباء المقيمين في روسيا على مبادرتهم الخاصة بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" للتوعية بمخاطر فيروس كورونا وطرق الوقاية.



وأشار المستشار الثقافي للسفارة، إلى أنه قدم خلال الاحتفال أعضاء البعثة وعرض إنجازاتهم ودورهم في تمثيل الجامعات المصرية على أكمل وجه.

